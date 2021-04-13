В G7 призвали Россию прекратить провокации на границе с Украиной

Министры иностранных дел «Большой семерки», а также Высокий представитель Евросоюза заявили, что «глубоко обеспокоены продолжающимся большим наращиванием российских вооруженных сил у границ Украины и в незаконно аннексированном Крыму».

«Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с ее международными обязательствами. В частности, мы призываем Россию соблюдать принципы и обязательства ОБСЕ, которые она подписала в отношении прозрачности передвижения военных», — говорится в заявлении.

Министры подтвердили «неизменную поддержку» независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Выполнение Минских соглашений они назвали «единственным путем к прочному политическому урегулированию конфликта».