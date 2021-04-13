Зеленский: США должны четко заявить о желании видеть Украину в НАТО

США являются «хорошим другом» Украины, но президент Джо Байден «должен сделать больше», чтобы сдержать Россию и помочь положить конец конфликту на Донбассе, заявил в интервью CNN президент Украины Владимир Зленский.

По его словам, Киеву нужно больше денег, оружия и что важнее, больше поддержки для вступления в НАТО: «Если они [США] видят Украину в НАТО, они должны прямо сказать об этом и сделать это. Не ограничиваясь просто словами».

На замечание корреспондента, что шансы на это невелики на фоне опасений, что приближение Украины к членству в НАТО спровоцирует Москву и, возможно, спровоцирует более широкий конфликт, Зеленский ответил: «Может быть, вы правы».По данным Киева, Россия разместила у границы с Украиной более 80 тыс. военных. Зеленский запрашивал Москву о переговорах с Владимиром Путиным, но не получил ответа.