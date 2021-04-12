Анастасию Васильеву оштрафовали на 180 тысяч рублей за акцию возле колонии в Покрове

Суд во Владимирской области оштрафовал на 180 тысяч рублей главу «Альянса врачей»* (признан иноагентом) Анастасию Васильеву за акцию возле покровской колонии, где отбывает наказание Алексей Навальный. Об этом сообщает «Апология протеста».

Васильеву признали виновной по ч.3 ст.20.2.2 КоАП РФ — массовое пребывание граждан, создавшее помехи, совершенное на территориях, непосредственно прилегающих к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы. В протоколе говорилось, что действия Васильевой повлекли за собой «нарушения функционирования ИК-2, общественного порядка, движения транспорта, пешеходов». В рапорте замначальника полиции ОМВД России по Петушинскому району отмечалось, что глава «Альянса врачей»* «была одета в белое длинное платье, которое было отчетливо видно из-под верхней одежды».

«Она и ее сопровождающие отчетливо выделялись из общей группы, собирали вокруг себя людей, давали комментарии, писали заявления руководству учреждения, находясь на проезжей части дороги, ведущей непосредственно к ФКУ ИК-2», — говорилось в рапорте.

Медики и активисты собрались возле покровской ИК-2 6 апреля, требуя допустить врачей к Навальному, который ранее жаловался на боли в спине и ноге. Оппозиционеров не пустили в учреждение, девять человек, в том числе Васильеву, задержали.

*«Альянс врачей» — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.