CIT: в Крым перебрасывают псковских десантников

Псковскую дивизию ВДВ начали перебрасывать в Крым. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team.

Расследователи пишут, что 10 апреля на YouTube появилась видеозапись, на которой эшелон с военной техникой ночью проходит железнодорожную станцию Нижнегорская под Симферополем. Техника характерна для десантных частей, кроме того, такие же машины были на видео, опубликованном 7 апреля в TikTok, и в комментариях сообщается, что съемка велась в Пскове. Геолокацию удалось подтвердить.

После сравнения порядка техники CIT пришла к выводу, что на обоих записях один и тот же эшелон. «В Пскове и окрестностях базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия — ранее мы писали о переброске её техники в Крым, а с тех пор мы и другие исследователи неоднократно фиксировали составы, следовавшие из Пскова в Симферополь», — отмечают эксперты. По их мнению, количество техники говорит о том, что в Крым перебрасывается значительное количество машин и личного состава. Расследователи отмечают, что это первый случай, когда присутствие российских вооруженных сил было замечено севернее Симферополя. На большей части машин закрашены бортовые номера.

8 апреля группа по данным из соцсетей сделала вывод о концентрации российских войск в полевом лагере в Воронежской области в 250 км от границы с Украиной. Тогда сообщалось, что большая часть техники относится к ЦВО. Исследователи говорили, что концентрация российских сил возле Украины — крупнейшая с 2015 года.

Ранее представители ВС Украины и газета The New York Times сообщали о переброске войск к границам. В Кремле заявляли, что не стоит беспокоиться на этот счет, одновременно замглавы АП Дмитрий Козак сказал, что в случае начала боев в Донбассе Россия будет вынудена встать «на защиту своих граждан».