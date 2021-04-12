Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией

UPD: Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова.



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Власти России приняли решение об остановке чартерных рейсов в Турцию. Причиной стал рост заражений коронавирусом в этой стране.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, полеты будут остановлены на 1,5 месяца, с 15 апреля по 1 июня. Решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции. Коснется ли это регулярных перевозок — пока неизвестно.

Источники агентства сообщили, что эвакуировать россиян, отдыхающих в Турции сейчас, не намерены, вместо этого будет плановый вывоз. По последним данным, в этой стране резко растет заболеваемость COVID-19, на 8 апреля там было выявлено около 57 тыс. новых инфицированных и недельный рост составил 37%. О том, что полеты в Турцию могут приостановить, заявлял Роспотребнадзор.