Уволен заместитель директора ФСИН

Владимир Путин уволил замначальника ФСИН. Анатолий Рудый работал на этом посту с 2014 года.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщал о скорой отставке первого замглавы ФСИН. По данным издания, также будет уволен начальник Главного оперативного управления ФСИН Евгений Гнедов. Издание Pasmi сообщало, что рапорты об увольнении написали еще три заместителя главы ФСИН: Валерий Балан, Валерий Бояринов и Рустам Степаненко. Все они работали с предшественником начальника службы исполнения наказаний Александра Калашникова, Геннадием Корниенко.

В марте 2020 года был уволен замглавы ФСИН Валерий Максименко. В ноябре его арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями. Оно связано с заключением контрактов на строительство и ремонт объектов для ведомства, в СК считают, что выбранный подрядчик не имел достаточных для работ ресурсов.