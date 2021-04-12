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Навального вернули из медчасти в отряд

12.04.2021

Алексею Навальному, который держит голодовку в колонии, угрожают принудительным кормлением.

«Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают», — сообщается в Twitter политика.

Его сторонники также пишут о состоянии Навального: «вес 77 кг (-8 кг с начала голодовки, -15 кг с момента приезда в колонию), давление 94/76, средний пульс 106».

Голодовку политик объявил 31 марта, требуя допустить к нему гражданского врача. Позже у него поднялась температура, и появился сильный кашель. С этими симптомами его перевели из отряда в медчасть колонии.

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