Навального вернули из медчасти в отряд

«Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают», — сообщается в Twitter политика.
Его сторонники также пишут о состоянии Навального: «вес 77 кг (-8 кг с начала голодовки, -15 кг с момента приезда в колонию), давление 94/76, средний пульс 106».
Голодовку политик объявил 31 марта, требуя допустить к нему гражданского врача. Позже у него поднялась температура, и появился сильный кашель. С этими симптомами его перевели из отряда в медчасть колонии.