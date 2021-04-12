Евгения Ройзмана вызвали в полицию из-за твита

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана вызвали на опрос в полицию из-за поста в Twitter.

«Мы сходили на опрос. Это не допрос, так как уголовное дело пока что не возбуждено. Сейчас проводится проверка. Какой-то аноним из анонимной организации — нам не сказали какой — написал донос о том, что якобы Ройзман вовлекал несовершеннолетних в антиобщественные действия, и о том, что он якобы оскорбил представителя власти, хотя ни о том, ни о другом речи, безусловно, не идет», — рассказала Znak.com представитель Ройзмана Юлия Федотова.

По ее словам, опрос длился полчаса, политик признался лишь в том, что это его аккаунт.

В посте, о котором идет речь, Ройзман написал: «Они делают все возможное, чтобы 31-го вышло как можно больше людей. Дебилам главное не мешать». 26 марта суд оштрафовал Ройзмана на 40 тыс. руб. за участие в митингах в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января.