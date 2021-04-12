В США начались протесты из-за смерти афроамериканца

В штате Миннесота начались протесты из-за убийства афроамериканца Данте Райта. В городе Бруклин-Сентер ввели комендантский час, собравшихся разгоняла полиция со слезоточивым газом и дубинками.

Как сообщает «Би-би-си», столкновения вспыхнули в воскресенье вечером: у полицейского участка в Бруклин-Сентере собрались люди, которые требовали наказать убивших 20-летнего Данте Райта. Протестующие закидали камнями два автомобиля, полиция применяла против них дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В понедельник в этом городе не работают школы, введен комендантский час. Отмечается, что во время протестов в городе ограбили торговый центр, в дверь полицейского участка в соседнем населенном пункте стреляли, разгромлено около 20 магазинов. В Бруклин-Сентер, помимо прочего, перебросили часть национальной гвардии Миннесоты.

20-летний Данте Райт погиб днем ранее. Он ехал в машине со своей девушкой, когда полицейские останови ли его за нарушение ПДД. Во время проверки они выяснили, что мужчина находится в розыске, и попытались его задержать, а когда тот завел машину, застрелили его. Мэр Бруклин-Сентера Майк Эллиот и глава штата Миннесоты Тим Уолц назвали случившееся трагедией.

Отметим, Бруклин-Сентер является пригородом Миннеаполиса, где несколько недель идет суд над бывшим полицейским Дереком Шовином, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда в мае 2020 года. При задержании Шовин придавил шею Флойда коленями и тот скончался. Это стало причиной крупномасштабных протестов против расизма.