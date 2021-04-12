Треть россиян считают цензурой закон о госрегулировании просветительской деятельности

Большинство (71%) россиян ничего не слышали о принятии закона о просветительской деятельности. 29% хорошо знают или что-то слышали об этом, показал опрос «Левада-центра»*. Треть россиян (36%) считают, что закон направлен на усиление цензуры, эта точка зрения преобладает среди тех, кто наслышан о законе, среди читателей новых медиа и молодежи. Еще 30% считают, что целью закона является защита от антироссийской пропаганды, эта точка зрения более популярна среди старших групп респондентов, а также телезрителей и радиослушателей.

Лучше всего осведомлены о принятии закона читатели телеграм-каналов: 46% либо хорошо знают о законе, либо хоть что-то слышали. Достаточно высок этот показатель среди предпочитающих другие новые медиа: 37% среди читателей интернет-сми, 36% среди читателей социальных сетей. Меньше всего слышали о законе телезрители — 27%.

Среди тех, кто хорошо знает о новом законе, большинство (65%) уверены, что он направлен на усиление цензуры, и только четверть (25%) считает, что он направлен на борьбу с антироссийской пропагандой. Среди тех, кто что-то слышал о законе, мнения о нем разделились практически поровну: 42% и 40% соответственно. Среди тех, кто ничего не слышал о законе, 32% считают, что он направлен на подавление инакомыслия, 27% — на противодействие антироссийской пропаганде, остальные затрудняются ответить.

Почти половина молодых респондентов в возрасте 18-24 года (45%) считают, что закон направлен на усиление цензуры, 23% — на борьбу с пропагандой против России. Респонденты в возрасте 55 лет и старше скорее склоняются к тому, что закон предназначен для борьбы с антироссийской пропагандой — такого мнения здесь придерживаются 36%.

Президент Владимир Путин подписал закон о госрегулировании просветительской деятельности 5 марта. Норма, практически вводящая цензуру для ученых, преподавателей и популяризаторов науки, должна вступить в силу с 1 июня.



Ранее академики РАН призывали сенаторов отклонить документ, а более 247 тыс. человек подписали петицию против его принятия. Против инициативы выступали сотни деятелей культуры, а также главы независимых просветительских проектов, таких как Arzamas и «ПостНаука». «Налицо попытка государства взять под контроль свободу распространения знаний», — писали ученые. НКО обращались к российскому омбудсмену и к Комиссару по правам человека Совета Европы.



Соавтор документа, сенатор Андрей Климов заявлял, что реакция на проект нагоняется из Вашингтона. Самого его требуют лишить звания почетного профессора Пермского университета, в котором он учился и преподавал.



* «Левада-центр» — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.