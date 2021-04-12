Роман Анин остается в статусе свидетеля после второго допроса

В СК завершился допрос главного редактора «Важных историй» Романа Анина. Он остается в статусе свидетеля, сообщили в издании.

9 апреля сотрудники ФСБ пришли к Анину с обыском в рамках уголовного дела по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. После него журналиста отвезли на допрос в Следственный комитет. Тогда он отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Претензии силовиков связаны с расследованием Анина «Секрет «Принцессы Ольги». Как руководитель «Роснефти» Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», опубликованным в 2016 году в «Новой газете». Адвокат Анна Ставицкая сообщила «МБХ медиа», что Анину сегодня задавали вопросы о том, откуда он получил информацию из расследования, и как ее публиковали.

Журналист считает обыски в его квартире и в редакции давлением лично на него и издание из-за ряда последних расследований, в том числе о руководстве ФСБ и бывшем зяте президента России Владимира Путина Кирилле Шамалове.