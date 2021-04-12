С активистов в Пензе потребовали 890 тысяч рублей за бензин и допвыплаты для полицейских

Как пишет «Апология протеста», ответчиками по иску числятся глава пензенского штаба Навального Антон Струнин и местный житель Юрий Цепаев. В материалах говорится, что оба организовали митинг 23 января, в котором приняло участие около 750 человек. Оба фигуранта были арестованы за анонс акции в соцсети «ВКонтакте»: Струнин получил пять суток заключения, Цепаев — сутки.
Посчитав обоих организаторами акции, региональное управление МВД решило взыскать с них затраты на бензин для автозаков и выплаты своим сотрудникам. «Управлением МВД России по Пензенской области в оперативном порядке привлекались значительные силы и средства для обеспечения общественной безопасности, в том числе дополнительный личный состав в их нерабочее время, а также использовалась дополнительная специальная техника и автотранспортные средства», — говорится в заявлении. Из общей суммы почти 838,5 тыс. рублей составили траты на компенсации полицейским за работу в выходной, еще 45 тыс. управление потратило на бензин.
«Акция 23 января не стала для полиции неожиданностью — она к ней готовилась. Задача МВД — охранять общественный порядок вне зависимости от того, согласована была мирная акция или нет. Поэтому говорить о наличии вреда, причиненного мирной акцией, необоснованно», — говорится в заявлении «Апологии протеста». Юристы также обращают внимание на то, что, по постановлению КС, «поддержание общественного порядка в целях обеспечения проведения публичного мероприятия может осуществляться только на безвозмездной основе, а основную ответственность за безопасность граждан должны принимать на себя органы власти, в том числе уполномоченные представители органов внутренних дел».