Иран возложил на Израиль ответственность за аварию на ядерном объекте

Иран заявил, что Израиль несет ответственность за инцидент на ядерном объекте. Речь идет о сбое и взрыве на обогатительном комплексе имени Ахмади Рошана.

Как пишет «Интерфакс», глава иранского МИД Джавад Зариф пообещал предпринять ответные меры. «Сионисты хотят отомстить из-за нашего прогресса на пути к снятию санкций. Они публично заявили, что не допустят этого. Но мы отомстим», — сказал он.

Днем ранее глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи назвал произошедшее «ядерным терроризмом». Инцидент произошел на выходных, по информации The New York Times, это был взрыв, который на девять месяцев парализовал обогащение урана на объекте в Натанзе, уничтожив там систему энергоснабжения. Газета со ссылкой на данные американской разведки подтвердила информацию о том, что за инцидентом могут стоять спецслужбы Израиля. Jerusalem Post, сообщая об инциденте, писала, что речь может идти о кибератаке, за которой стоит израильская разведка «Моссад». Ранее подобные случаи уже были, пишет газета: в частности, в 2010 году в ходе совместной операции Израиля и США с использованием компьютерного вируса на иранском ядерном объекте были разрушены более 1 тыс. центрифуг, а в июле 2020 года на комплексе в Натанзе произошел пожар.