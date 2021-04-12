Зеленский запросил переговоры с Путиным

Глава Украины Владимир Зеленский запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения эскалации конфликта на востоке Украины, но пока не получил ответа. Об этом пишет Reuters, со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель.

«В администрации президента, конечно же, есть просьба поговорить с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», — отметила Мендель.

По ее словам, Россия сосредоточила более 40 тыс. военнослужащих близ украинской границы и более 40 тыс. в Крыму. Зеленский отправится в Париж для переговоров по наращиванию войск России и эскалации конфликта в Донбассе, добавила она.В Кремле заявили, что запросов из Киева не получали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путину «всегда есть что сказать», когда речь идет о разрядке напряженности и предотвращения потенциальной войны.