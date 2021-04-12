Замглавы мурманского штаба Навального задержали по подозрению в перевозке наркотиков

UPD: Суринова отпустили из отдела полиции после личного досмотра.

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В аэропорту Мурманска задержали замглавы местного штаба Навального Александра Суринова. Как рассказала «Медиазоне» координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко, Суринова подозревают в перевозке наркотиков. «Очевидно, что задержание связано с его политической деятельностью», — считает она.

Ранее мурманский штаб Навального сообщал, что им залили дверь монтажной пеной и нарисовали на ней свастику. Координатор рассказывала о нападении на улице и о подброшенных в почтовый ящик листовках с оскорблениями.