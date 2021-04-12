В Белоруссии прекратили вещание телеканала Euronews

В Белоруссии прекращает вещание телеканал Euronews, так как у СМИ закончилось разрешение на работу.

«12 апреля 2021 года из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение в Республике Беларусь, Министерством информации исключена иностранная телепрограмма Euronews. Срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории Республики Беларусь истек», — говорится в сообщении министерства, передает TUT.BY.

Одновременно в Белоруссии начнет вещание канал «Победа» российского производства о Великой Отечественной войне. Его создает группа «Первого канала».