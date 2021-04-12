Ротенберг раскрыл свои активы в Крыму

Бизнесмен и друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг владеет отелем и четырьмя санаториями в Крыму, он планирует вложить в них 15 млрд рублей. Об этом рассказал РБК со ссылкой на представителя миллиардера.

Так, предприниматель с 2019 года является бенефициаром нескольких санаториев и имеет отношение еще к пяти объектам: «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и «Дача Рахманинов». «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер», были проданы на торгах в 2018 года за 1,5 млрд рублей. Также в лоте была земля объекта «Морской прибой» и участок, где затем открыли «Дача Рахманинов». Санаторий» «Жемчужина» в 2018 года обошелся покупателям в 529 млн. Покупателем всех перечисленных объектов была ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов». Ее основной собственник в январе 2021 года заявил СМИ, что бы только номинальным владельцем. Издание отмечает, что все перечисленные объекты, кроме санатория «Жемчужина», входят в сеть «Курорты Крыма». Она, в свою очередь, в 2019 году оказалась под управлением закрытого ПИФ «Трес», предположительно связанного с братьями Ротенбергами. При этом ранее представитель бизнесменов отрицал эту связь.

«В то время переговоры об условиях вхождения в проект еще не завершились, а делать публичным факт владения санаториями планировалось после оформления документов о прямом владении, объясняет сейчас представитель бизнесмена», — сообщает РБК.

Собеседник агентства рассказал, что после переоформления документов, примерно к лету, Аркадий Ротенберг станет единственным бенефициаром активов.

В начале 2020 года издание «Проект» назвало Ротенберга крупнейшим владельцем объектов досуга и отдыха в Крыму. По данным «Проекта», он освоил на контрактах сумму, равную примерно четверти бюджета на развитие Крыма. В конце января 2021 года, после выхода фильма о «дворце Путина» под Геленджиком, Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем этого объекта и заявил, что откроет там апарт-отель.

Журнал Forbes оценивает состояние бизнесмена в 2,8 млрд рублей.