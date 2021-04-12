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Прибалтика провела эксперимент по отказу от импорта электроэнергии из России

12.04.2021

Страны Прибалтики впервые отказались от электроэнергии из России на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Балтийские страны хотят выйти из БРЭЛЛ к 2025 году.

«КоммерсантЪ» пишет, что 8 и 11 апреля Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России, когда проходило тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой. Из-за этого внутри России упали спрос и цены на электроэнергию. При этом Минэнерго сообщило, что отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой не влияет на работу российской энергосистемы.

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