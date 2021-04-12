В ЕС выразили обеспокоенность обыском и допросом Романа Анина

В Евросоюзе заявили, что обеспокоены обыском и допросом главного редактора издания «Важные истории» Романа Анина. «СМИ обязаны сообщать о проблемах, представляющих общественный интерес. Органы государственной власти должны обеспечить журналистам возможность выполнять их законную работу, а не препятствовать им или запугивать их», — заявила Европейская служба внешних связей, передает DW.

В Брюсселе констатировали, что за последние годы «ситуация со свободой СМИ в России ухудшается, а пространство для независимой журналистики и гражданского общества сужается». «Мы призываем российские власти соблюдать международные и национальные обязательства. Свободу СМИ следует уважать. ЕС продолжит внимательно следить за этим вопросом», — говорится в заявлении.

Сам Анин считает обыски в его квартире и в редакции давлением лично на него и издание из-за ряда последних расследований, в том числе о руководстве ФСБ и бывшем зяте президента России Владимира Путина Кирилле Шамалове.

«Я не думаю, что это «привет» всем журналистам. <...> Судя по тому, как они целенаправленно там изымали все - это, прежде всего, связано с моей журналистской деятельностью и деятельностью замечательного проекта, в котором я работаю», — сказал Анин «Эху Москвы».