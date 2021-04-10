Павел Чиков, глава "Агоры" — об обысках у главреда "Важных историй" Романа Анина

Расследовательская журналистика работает с массивами данных и выгрузками из различных баз, как общедоступных, так и ограниченного доступа. Основные усилия в ней - поиск и сопоставление информации из разных массивов и выявление фактов о конкретных персонах, представляющих общественный интерес.
Большинство нашумевших расследований команды Алексея Навального, Проекта, Важных историй, BellingCat, OCCRP включали в себя работу с базами данных. Это, безусловно, не могло не волновать власти.
Критическую массу история, конечно, набрала в связи в расследованием отравления Навального. Внезапно выяснилось, что рынок пробива, торговля базами и утечки всего могут ударить по самой власти. Причем по самому чувствительному - по самому президенту, его ближнему кругу, членам семьи, особо охраняемым персонам и исполнителям тайных операций.
Пошли указания, полетели телеграммы, найти дыры, заткнуть, посадить виновных, повысить защищенность, отучить писак от расследований. Задачу поручили, как водится, наиболее доверенной службе - ФСБ.
Пошли уголовные дела против полицейских и сотрудников мобильных операторов, продававших биллинг и выгрузку из ИЦ МВД. Полетели из Роскомнадзора требования о блокировке сервисов пробива. Пошли уголовные дела о разных утечках (Сбера и тд).
Причиной наезда на Романа Анина, скорее всего, послужила не яхта жены Сечина (https://novayagazeta.ru/articles/2016/07/31/69418-sekret-printsessy-olgi), а что-то из недавнего. Например, расследование (https://istories.media/investigations/2020/12/07/kirill-i-katya-lyubov-razluka-ofshori-i-neograniche...) «Важных историй» о бывшем зяте президента РФ Кирилле Шамалове, которое вышло в декабре прошлого года. Или что-то еще более свежее (https://www.newsru.com/russia/10apr2021/anin_witness.html), в том числе о том же Игоре Сечине.
На самом деле в стране не так много людей, по чьему желанию федеральные ведомства возбуждают дела, невзирая на общественный резонанс. И вряд ли сам Шамалов к ним относится. А вот Игорь Сечин, безусловно.
Почему возбуждено дело о публикации августа 2016? Всё довольно просто. По тому расследованию есть решение Басманного суда (https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c...), которым опубликованные сведения признаны несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство Игоря Сечина. Есть преюдиция, на основании которой и возбуждено уголовное дело. Пришлось, правда, часть 2 статьи 137 УК натягивать - с признаком служебного положения, тк иначе бы сроки давности уже вышли.
При этом Роман Анин остается свидетелем, значит, уголовное дело возбуждено по факту и причастные лица пока не установлены. Может быть, журналист и не цель расследования. Что не отменяет гигантский охлаждающий эффект ночных обысков и задержаний на российскую расследовательскую журналистику.