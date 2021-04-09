К главному редактору «Важных историй» пришли сотрудники ФСБ

Обыски у Анина проходят по ст. 137 ч. 2 УК РФ – Нарушение неприкосновенности частной жизни: собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, с использованием своего служебного положения.

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UPD: В редакции сообщили, что по словам Романа Анина, обыск может быть связан с делом 2016 года и текстом «Секрет „Принцессы Ольги“. Как руководитель „Роснефти“ Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», который был опубликован в «Новой газете». Тогда Сечин подал в суд на Анина и главреда «Новой газеты»Дмитрия Муратова. Журналисты суд проиграли и выпустили опровержение.

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К главному редактору «Важных историй» Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ. Как сообщили в издании, подробностей его коллеги не знают. Сам журналист не выходит на связь.