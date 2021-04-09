Турцию могут закрыть для россиян

Турцию могут закрыть для российских туристов. Причиной называют ухудшение там ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщили источники издания VTimes, оно пишет, что такую возможность обсудят на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19. В нем примут участие сотрудники Роспотребнадзора и МИД.

6 апреля на заседании профильного координационного совета при правительстве РФ глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об ухудшении эпидемиологической ситуации в Турции. С середины марта заболеваемость коронавирусом там выросла на 40%. Попова также отметила, что из этой страны туристы привозили различные мутации COVID-19. Глава Роспотребнадзора добавила, что сейчас ситуация в Турции похожа на ту, что была в Великобритании в конце 2020 года, когда из-за резкого роста заболеваемости несколько стран даже приостановили авиасообщение с ней.

Собеседники портала «Турпром» на туристическом рынке считают, что Россия может применить два варианта ограничений. В самом жестком случае будет запрещено авиасообщение с Турцией, в более мягком — введут карантин для всех, кто возвращается оттуда.