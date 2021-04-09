EUobserver сообщил о смерти четырех россиян после прививки «Спутником V»

Издание сообщает, что существование таких данных подтвердили и в Европейском лекарственном агентстве (EMA), которое сейчас изучает препарат перед возможной ее регистрацией в Евросоюзе. Отмечается, что там документы получили не от самого российского регулятора, а от анонимного источника из России. Так, трое из четверых умерших являются женщинами в возрасте 51-74 лет, у всех причинами гибели стали проблемы с сердцем, легкими и сахаром в крови, в одном случае в качестве диагноза медики указали осложнение после вакцины.
Также изданию подтвердил подлинность части документов старший вирусолог Центра им. Гамалеи Денис Логунов, эта информация касается погибшей 51-летней женщины, она умерла сразу после получения второй дозы вакцины. По словам эпидемиолога, дело расследовали и специалисты не нашли связи между смертью пациентки и прививкой. В отчетах, которые публикует Euobserver, говорится, что первая погибшая после вакцинации жаловалась на тошноту, обезвоживание и слабость, вторая «внезапно упала на улице — судороги, пена изо рта, посинение лица, потеря сознания, летальный исход». Еще одна жертва скончалась через два дня после прививки, побочных эффектов у других, получивших препарат из той же ампулы, не выявили.
Что касается серьезных осложнений, речь идет о затрудненном дыхании, судорогах и отеках, мышечной слабости, повышенном давлении, головных болях, головокружениях и лихорадке. Издание отмечает, что 10 случаев — это ничтожно мало по сравнению с миллионами тех, кто без проблем перенес прививку. При этом журналисты отмечают, что «отсутствие прозрачности в России, а также беспокойство по поводу плохих стандартов сбора данных поставили вопрос, есть ли другие незарегистрированные случаи».
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявляет, что в России не зафиксировано ни одного случая смерти после прививки отечественной вакциной от коронавируса. РБК в Центре им. Гамалеи сказали, что им неизвестно о летальных исходах.