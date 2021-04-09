Активисты SERB напали на Виталия Манского

На фестивале «Артдокфест» активисты движения SERB напали на режиссера Виталия Манского. Как отметили организаторы фестиваля, нападавшие покинули кинотеатр до приезда полиции.

На видео, распространенном в соцсетях «Артдокфеста», один из активистов SERB объясняет, что хотел вручить Манскому трусы. Именно с синими трусами ранее Манский позировал на фото в знак поддержки Алексея Навального, которому, по утверждению расследователей, яд при покушении нанесли именно на нижнее белье.

«Дождю» Манский рассказал, что на него напали, когда он давай интервью Associated Press. «На меня напали люди, один из них пытался какой-то тканью перехватить горло, подскочили находящиеся вокруг люди <...> в итоге они были отбиты и они исчезли», — сказал Манский.

Сам он не пострадал, ему помогла охрана кинотеатра и находившиеся рядом в момент нападения журналисты.