Участника акции в поддержку Навального осудили на 3,5 года колонии

Павла Грин-Романова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы — на акции протеста 31 января он распылил перцовый газ в лицо росгвардейцу. Как сообщает «ОВД-Инфо», в ходе прений обвинение просило для Грин-Романова восемь лет лишения свободы в колонии.

Его обвинили в применении насилия, опасного для здоровья, к представителю власти. По версии следствия, он распылил перцовый газ росгвардейцу в лицо на Комсомольской площади на акции 31 января.

Молодой человек признавал вину частично — он не согласился, что его действия причинили вред здоровью силовика. «Со слов моего подзащитного, там другие росгвардейцы били человека рядом с его женой, поэтому он на инстинкте просто распылил в их сторону», — рассказывал ранее адвокат Артем Немов.

«Медиазона» отмечает, что у пострадавшего гвардейца зафиксировали химический ожог глаз и конъюктивы первой степени. Изначально Грин-Романова обвинили в причинении вреда, не опасного здоровью, но после проведения экспертизы обвинение ужесточили.