Путин назначил врио главы Северной Осетии

Президент Владимир Путин сообщил о назначении Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы республики Северная Осетия – Алания. Для этого он провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с Меняйло, передают в Кремле.

Ранее сегодня источники РБК говорили, что Вячеслав Битаров может покинуть пост главы Северной Осетии. Теперь Кремль опубликовал указ о его увольнении по собственному желанию и назначении Меняйло.

Сергей Меняйло был до сегодняшнего дня полпредом президента в Сибирском федеральном округе. Он уроженец Северной Осетии. В 2014 году Меняйло был назначен губернатором Севастополя, но спустя два года он подал в отставку по собственному желанию. Тогда президент назначил его своим полномочным представителем в СФО.



Сергей Меняйло — ставленник команды Сергея Шойгу, говорят собеседники «Открытых медиа», близкие к военному ведомству и руководству Осетии. Именно министр обороны несколько лет назад трудоустроил Меняйло на пост губернатора Севастополя. Не последнюю роль при нынешнем назначении Меняйло сыграл давний соратник и первый заместитель Шойгу, уроженец Северной Осетии Руслан Цаликов: назначение Меняйло можно назвать его аппаратной победой, хотя были и другие кандидатуры, отмечают собеседники ОМ.

