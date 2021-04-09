КС обязал усилить защиту жертв домашнего насилия

«Разделив ответственность за побои в зависимости от их совершения впервые или повторно, законодатель не должен был игнорировать предшествующую судимость за это деяние», — говорится в документе. КС обращает внимание на то, что предыдущая судимость агрессора указывает на его повышенную опасность и склонность к разрешению конфликтов насилием.
Теперь законодатели должны будут изменить эту статью. Ранее Верховный суд предложил перевести уголовные дела об умышленном причинении вреда здоровью, побоях и клевете в частно-публичную категорию. В законопроекте идет речь и о ст. 116.1 УК, о которой говорит и КС. Если дела перевести в категорию частно-публичного обвинения, их нельзя будет прекратить по примирению сторон. Кроме того, доказывать вину обидчика будет обязан уже не истец, а правоохранительные органы. Принятие этого закона поможет защитить жертв домашнего насилия, считают в ВС.