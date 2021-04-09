Сайт и YouTube-канал «Проекта» атаковали после выхода расследования о Рамзане Кадырове

Редакция сообщила, что из-за атак утром 9 апреля сайт на некоторое время перестал открываться. Также «Проект» отметил, что с сайта «Первого канала» внезапно исчез сюжет о конкурсе «Краса Чечни-2006» с кадрами фигурантки статьи Фатимы Хазуевой. Больше доступных видеосъемок с девушкой в хорошем качестве нет.
7 апреля вышло расследование «Проекта» о женах Рамзана Кадырова, в частности, Фатиме Хазуевой, которую редакция назвала второй супругой главы Чечни. Издание обнаружило у нее несколько квартир на 370 млн рублей и роскошный дворец в Грозном напортив резиденции Кадырова. Сейчас Хазуева работает в администрации главы Чеченской республики, ее родственники также являются чиновниками.
Ранее в Чечне устроили митинг из-за материалов «Новой газеты» о пытках и казнях в подпольной тюрьме. Министр печати республики призвал закрыть издание.