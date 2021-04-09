В Кремле сообщили о возможности возобновления полномасштабных боевых действий на востоке Украины

Чрезвычайно нестабильной ситуацию на линии разграничения на Донбассе назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Динамика развития ситуации и динамика поведения Украинской стороны создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий. Украинская сторона не отвергает полностью силового решения собственной проблемы с Юго-востоком Украины. В случае начала боевых и действий потенциального повторения катастрофы прохожей на Сребреницу, ни одна страна мира не останется в стороне и все страны, включая Россию, будут принимать участие, чтобы такого не случалось», — заявил он.

Сребреницу в контексте конфликта на Донбассе еще в 2019 году упоминал президент Владимир Путин. Накануне о его словах вспомнил и замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Песков пояснил сегодня журналистам, на каком основании идет сравнение конфликта на Украине с югославской Сребреницей: «На основании неконтролируемых действий различных подразделений ВС Украины. На основании доминирования националистических настроений. На основании разжигания абсолютной ненависти к гражданам самопровозглашенных республик. Что потенциально чревато повторением таких действий, о которых мы с вами говорили».