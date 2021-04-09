Адвокаты Навального подали жалобу в ЕСПЧ на условия содержания политика

Жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с плохими условиями содержания в покровской ИК-2 Алексея Навального подала адвокат политика Ольга Михайлова. Защита также жалуется на недостаточную медпомощь политику. Об этом Михайлова рассказала немецкому изданию Spiegel, передает «КоммерсантЪ».

После ухудшения здоровья в колонии Навальный потребовал допустить к нему гражданского врача. Когда ему в этом отказали, он объявил 31 марта головку. Он жаловался на сильные боли в спине и ноге. Позже у него поднялась температура до 38,1 и появился сильный кашель. Навальный отмечал, что уже трех осужденных из его отряда госпитализировали с туберкулезом.