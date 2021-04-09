Наблюдатели заметили перемещение «Искандеров» к границе с Украиной

Россия стягивает как минимум 14 подразделений и несколько ракетных комплексов «Искандер» к границам с Украиной, говорится в отчете агентства Janes, которое занимается анализом открытых данных в оборонном секторе. Об этом пишет РБК.



В передислокации участвуют войска Центрального военного округа. К границе движутся танки, боевые машины пехоты, а также системы залпового огня «Ураган». По данным Janes, в Воронежскую область, граничащую с Украиной, прибыло несколько «Искандеров». Они, скорее всего, принадлежат 119-й ракетной бригаде, дислоцированной в Свердловской области.

Janes также сообщает, что к югу от Воронежа создан полигон, оборудованный комплексами дальней связи и полевым госпиталем. В Крыму и соседнем Краснодарском крае наблюдается аналогичное наращивание войск и техники, включая БМП и самоходные минометы «Тюльпан». В переброске принимают участие военные Южного военного округа. В Janes заявили, что это, вероятно, «самое масштабное необъявленное передвижение войск» России с 2015 года.Ранее о том, что российские военные встали большим лагерем в Воронежской области, в 250 км от границы с украинской территорией, говорили аналитики Conflict Intelligence Team. Они также отмечали, что концентрация военных РФ у границы с Украиной сейчас самая мощная с 2015 года «Вряд ли стоит объяснять кому-то точные параметры наших группировок, которые находятся на нашей территории. Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира. Рост напряженности, эскалация напряженности на юго-востоке Украины — она обуславливает те меры, которые Россия предпринимает для обеспечения своей безопасности. Сейчас беспрецедентная эскалация напряженности. Это вызывает обеспокоенность», — заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.