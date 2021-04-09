Татьяна Становая: Кремль и Навальный

Казалось бы - посадили, конец истории. Ан нет. Вместо ожидаемой (и легко достижимой при желании) тишины, тема Навального громко звучит в информационном пространстве, причем, во многом стараниями самой власти. Проблема тут в том, что в этой конкретной ситуации нет никакого единого Кремля, проработанного плана действий, тактики и стратегии и вообще понимания того, что и как должно быть дальше.

📌 Кураторам внутренней политики хотелось бы, чтоб все заглохло. Конечно, в идеале, лучше б Навальный вообще не возвращался, превратился в политического беженца и маргинализировался. Но раз уж сел, то пусть сидит тихо. Ну и поводов никаких не дает для информационных всплесков.

📌 ФСБ, которая собственно и сажала, свои руки умывает. Информационный шум - не наше дело. Главное - чтоб сидел, да так, чтобы всем остальным неповадно было бросать вызову режиму. То есть подчеркнуто бесцеремонное и бесчеловечное отношение, никаких поблажек. Наказать, проучить.

📌 Пропагандисты - за хайп. Оттоптаться на теме Навального - одно удовольствие. Плюс встроиться в повестку, доказать свою патриотичность и лояльность, заслужить внимание Папы.

📌 ФСИН. Для тюремщиков Навальный - проклятье на голову (наказание наказывающих). Главная задача - максимально угадать настроения начальства. С Навальным приходится обходиться исходя из сложных чиновничьих расчетов и инстинктов самосохранения в условиях отсутствия внятных команд - особенно помогать нельзя (заподозрят в скрытых симпатиях), но и гнобить опасно, можно переусердствовать, а за последствия потом отвечать.

Надо всем этим муравейником - Путин, который решил, что спас страну от негодяя, источника угрозы национальной безопасности, инструмента дестабилизации в руках западных спецслужб. Сделал хорошее дело. Боится ли Путин, что с Навальным что-то случится? Полагаю, что логика тут простая: все мы под Богом ходим. Ни специально гнобить, ни создавать преференций он не собирается. Хотя выбор из всех опций “отсидки” был сделан в пользу самого “пыточного” - вероятно в воспитательных целях. Ну а там на все воля Божья.

Теперь реальность такова, что жизнь Навального - под серьезной угрозой, что, в случае худшего сценарий, будет иметь серьезные последствия для режима. У условного Кремля тут два подхода. Первый - прагматичный - когда прочитываешь последствия событий, путь и пущенных на самотек (а игра со здоровьем Навального сейчас - это как лотерея - может и не повезти). Второй - инерционный, когда этот “самотек” задан “высшим” (путинским) желанием разделаться с врагом, и никто "канализировать" процесс не решится. В этом случае инерция и ее последствия могут оказаться опасней самого "врага".

Очень хочется верить, что восторжествует разум.

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