РКН подал в суд на «Первый канал» за отсутствие маркировки иноагента

«Первый канал» показал в эфире сюжет «Настоящего времени»* без маркировки о том, что СМИ-иноагент. Роскомнадзор подал на него в суд.

Как пишет РБК, в иске говорится, что «Первый канал» нарушил законодательство «О СМИ». Сюжет СМИ-иноагента показали в программе «Время покажет», которая вышла 11 марта, в эфире в тот день обсуждали политику США после вступления в должность президента Джо Байдена, а также бои на Донбассе, дипломатический конфликт и нападение на офис микрокредитной в России. Сейчас этот выпуск опубликован только на сайте телеканала и без сюжета, который стал поводом для иска.

Дело будет рассматривать Арбитражный суд Москвы 6 мая. РБК отмечает, что ранее РКН сообщал, что издания не обязаны ставить маркировку СМИ-иноагента, это является лишь рекомендацией, так как форма маркировки пока не утверждена.

*Телеканал «Настоящее время» — организация внесена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.