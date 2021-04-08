Путин назначил врио губернатора Ульяновской области

Алексей Русских назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области, сообщили в Кремле. Таким образом президент Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова, который сегодня заявил о желании баллотироваться в депутаты Госдумы и сложении с себя полномочий главы региона.

Сценарий замены Морозова на представителя КПРФ обсуждался еще в конце прошлого года, говорили «Открытым медиа» источники в партии и администрации президента. Окончательное решение об этой рокировке могли принять на вчерашней закрытой встрече лидера КПРФ Геннадия Зюганова с кремлевским куратором внутренней политики Сергеем Кириенко. Алексей Русских — единственный сенатор-коммунист, поддержавший поправки к Конституции.