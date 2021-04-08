Меркель призвала Путина отказаться от усиления военных сил рядом с Украиной

Прекратить стягивание войск к границам Украины призвала канцлер Германии Ангела Меркель президента России Владимира Путина во время телефонного разговора. Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Предметом разговора, помимо прочего, было усиленное военное присутствие России вокруг востока Украины. Канцлер потребовала отказаться от этого усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации», — сказано в заявлении.

В сообщении Кремля о телефонном разговоре лидеров стран говорится, что Путин «обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». Он также «подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса».

Российские войска встали большим лагерем в Воронежской области в 250 км от Луганской области Украины сообщили сегодня в Conflict Intelligence Team. Ранее исследователи говорили, что концентрация военных РФ у границы с Украиной сейчас самая мощная с 2015 года. О переброске Москвой сил к границе ранее сообщали и на Украине, The New York Times писала, что речь может идти не менее чем о 4 тыс. российских военных. В Кремле говорили, что это «не должно никого беспокоить». Сегодня замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия может быть вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта.