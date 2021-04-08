Заключенные в российских тюрьмах стали умирать чаще

В России вырос показатель смертности среди заключенных. Показатель почти вдвое превышает данные по странам-членам Совета Европы.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет университета Лозанны. Показатель определяли в расчете на 10 тыс. заключенных. Так, в 2018 году показатель смертности в российских тюрьмах составлял 41,4, а в 2019-м дошел до уровня 46,6. Это примерно соответствует среднему арифметическому по всем странам-членам СЕ, но на две трети превышает медианное значение по ним (27,2). Таким образом, Россия находится примерно посередине списка.

В 2018 году авторы отчета отнесли Россию к государствам с относительно высоким уровнем тюремной смертности. Тогда показатель в РФ составлял 41,4, а в Европе — 28,3 смерти на 10 тыс. заключенных. Аналитики отметили, что смертность в российских местах лишения свободы растет на фоне снижения общего числа заключенных в них.

Рекордной среди стран-членов СЕ смертность в заключении оказалась у Монако, показатель княжества — 769,2. Это обусловлено крайне низким числом людей, находящихся в таких учреждениях, в начале 2020 года там было всего 13 человек и за 2019 умер один из них. Показатель Исландии, к примеру, находится на уровне 122 (из 164 заключенных скончались двое).

Также исследователи подсчитали долю суицидов в тюрьмах. В России на 10 тыс. заключенных по последним данным приходится 5,3 самоубийств. Это примерно соответствует медианному значению по странам-членам СЕ.

Россия, как и в предыдущие годы, заняла первое место по абсолютному числу заключенных, это треть от общего числа в исследуемых странах, или 519,6 тыс. По состоянию на 1 марта 2021 года в колониях содержится уже 479,4 тыс. россиян. Также Россия попала в лидеры по длительности среднего срока лишения свободы: здесь это 29 месяцев, больше — у Азербайджана (32,9 мес.) и Португалии (30,2 мес.). Кроме того, РФ вошла в список стран с наивысшей долей женщин-заключенных — 8,1% (42 тыс. человек). Вместе с матерями в местах лишения свободы живут 423 ребенка, это примерно треть от общего числа таких детей в государствах, принявших участие в исследовании и предоставивших такие данные. Что касается доли заключенных в общей численности населения страны, то в России это 356 человек на 100 тыс. жителей, при среднем показатели в СЕ — около 103 тыс. на 100 тыс. населения.