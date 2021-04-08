Козак заявил о готовности России встать на защиту своих граждан в Донбассе

Россия может быть вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он отметил, что начало боевых действий в регионе со стороны Киева станет началом конца Украины, передает ТАСС.

«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», — сказал Козак.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Донбасс, чтобы пообщаться с военными и поддержать их боевой дух.

«Я не думаю, что его поездка будет связана с обострением <…> сегодня трудно предсказать, до чего эти дети доиграются со спичками. Вот трудно просто предсказать, до чего они доиграются. Вот то, что он поехал, — это элемент той же игры», — прокомментировал визит Зеленского Козак.