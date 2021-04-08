Волонтера петербургского штаба Навального арестовали за акцию у ИК-2 в Покрове

Суд во Владимирской области арестовал на 10 суток волонтера штаба Навального в Петербурге Кристину Рамирес. Причиной стало ее участие в акции у ИК-2 в Покрове, где содержится Алексей Навальный.

По сообщению «Апологии протеста», Рамирес, как и других участников, признали виновной в нарушении административной статьи о массовом пребывании граждан у территории исправительного учреждения, создавшем помехи для транспорта либо пешеходов. Предыдущую ночь девушка провела в отделе полиции, сообщалось, что ее не кормили и до вечера не давали воды, до 23 часов она была без постельных принадлежностей. Также девушка жаловалась на очень грубое отношение полицейских.

Как отмечает «Апология протеста», в протоколе Рамирес говорилось о том, что в акции участвовало 100 человек. «Сотрудники полиции просто скопировали сведения из протоколов, которые составлялись на участников схода 6 апреля», — говорится в сообщении.

Всего у ИК-2 в Покрове 6 апреля задержали девять человек после того, как туда приехали представители «Альянса врачей»* для того, чтобы встретиться с начальством колонии. Внутрь их не пустили, письмо администрации ИК-2 также не приняли.

Ранее суд отправил под арест еще четверых участников акции.

*«Альянс врачей» — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.