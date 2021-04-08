Rutube отказался публиковать расследования Навального

Российский видеохостинг Rutube ответил отказом на попытку загрузить расследование команды Алексея Навального о «дворце» Владимира Путина. Это попытались сделать журналисты «Открытых медиа».

Видео, которые пользователи загружают на Rutube, проходят премодерацию, именно этот фильтр не преодолел ролик о «дворце Путина». Журналисты отмечают, что получили разрешение на его публикацию у создателей, но техподдержка Rutube пояснила свой отказ нарушением «правил платформы в отношении соблюдения авторских прав и отсутствия документального подтверждения наличия прав на публикацию контента». Несмотря на отсутствие такого подтверждения, журналистам удалось загрузить ролик телеканала Би-би-си о нападении змей на игуану, а также сюжет телеканала «Россия» о вилле, на которой проживал Навальный в Германии во время реабилитации после отравления «Новичком».

Владельцем Rutube является «Газпром-медиа». В декабре 2020 года гендиректор холдинга, бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что компания ставит цель создать из Rutube аналог американской платформы YouTube. Сейчас на Rutube можно найти несколько расследований Навального, но все они загружены несколько лет назад. В начале апреля «Газпром медиа» объявил о перезапуске видеоплатформы.