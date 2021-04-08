Посла Мьянмы уволили и выгнали из посольства в Лондоне после критики военного переворота

Посол Мьянмы в Лондоне Чжо Зо Мин призвал военных своей страны остановить насилие против демонстрантов, после чего был снят с поста и выдворен из посольства. Как передает Би-би-си, минувшую ночь ему пришлось провести в машине.

Чжо Зо Мин рассказал журналистам, что вечером в среду военный атташе Мьянмы в Лондоне приказал сотрудникам посольства покинуть помещение, а ему передали, что он больше не посол. Новое руководство посольства вызвало полицию, которая не давала Чжо Зо Мину вернуться в здание. Ночью у здания посольства собрались активисты, чтобы выразить несогласие с действиями властей Мьянмы. Британский министр иностранных дел Доминик Рааб назвал действия военных по отношению к послу травлей, но как признали в ведомстве, «вынуждены признать решение, принятое властями Мьянмы».

Чжо Зо Мин призвал британское правительство не признавать нового посла, назначенного хунтой, а вместо этого выслать его из страны. «В Мьянме в феврале произошел переворот. Теперь та же ситуация в центральном Лондоне, — сказал его представитель, добавив, что сотрудникам посольства пригрозили «суровым наказанием», если они не подчинятся военному руководству.

В марте Чжо Зо Мин выпустил заявление, в котором призвал военное правительство Мьянмы отпустить арестованных политиков, пришедших к власти после демократических выборов. «Я не хочу видеть, как умирают граждане Мьянмы. Я призываю всех [демонстрантов и военных] остановиться. Страна уже на грани гражданской войны. Я хочу мира», — говорил он тогда журналистам.

После военного переворота в Мьянме не утихают протесты. Более 600 человек, включая детей, были убиты.