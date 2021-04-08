Глава Ульяновской области решил сменить губернаторское кресло на депутатское

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил об отставке, так как собирается баллотироваться в депутаты Госдумы. Свой шаг в телеобращении к избирателям он объяснил желанием сосредоточиться на продвижении интересов региона на федеральном уровне.

«За 16 лет мы с вами сделали много добрых и очень важных дел, сейчас должны вместе сосредоточиться на продвижении интересов и Ульяновской области, и других регионов. Мы отдаем себе отчет, что мир быстро меняется. А раз так, то время пришло в том числе для молодых команд, молодых управленцев», — сказал Морозов.

Сергей Морозов руководит Ульяновской областью с 26 декабря 2004 года.