Мосгорсуд сменил отношение к фигурантам «санитарного» дела

Мосгорсуд оставил под домашним арестом ряд фигурантов «санитарного дела»: пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, участницу Pussy Riot Марию Алехину, координатора московского штаба Навального Олега Степанова и муниципального депутата Дмитрия Барановского.

Днем ранее, 7 апреля, суд смягчил меру пресечения другим активистам — Любови Соболь, Олегу Навальному, Людмиле Штейн и Константину Янкаускасу заменили домашний арест на запрет определенных действий. Рассмотрение апелляций Ярмыш, Алехиной, Степанова и Барановского было накануне сорвано из-за сообщения о минировании здания суда.

Всех фигурантов обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. По версии следствия, перед акцией в поддержку Алексея Навального 23 января, они призывали к участию в митинге. В результате улицы Москвы вышли люди, которые должны были находиться на карантине из-за коронавируса.