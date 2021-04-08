Юрия Жданова этапировали в Архангельскую область

Юрия Жданова, отца директора признанного иноагентом ФБК* Ивана Жданова, этапировали из ростовского СИЗО в Архангельскую область. Об этом в Twitter сообщил Жданов-младший.

Об аресте Юрия Жданова стало известно 29 марта. Его обвиняют в превышении должностных полномочий — находясь в составе жилищной комиссии, он рекомендовал главе поселка Искателей выделить по договору соцнайма квартиру женщине, которая, как выяснилось позже, уже получила жилищную субсидию.

Иван Жданов уверен, что возбуждение дела связано с его политической деятельностью, а не с нарушениями отца.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.