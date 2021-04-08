Марию Алехину могут оштрафовать за видеосъемку на суде по «санитарному делу»

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В Мосгорсуде составили протокол на участницу Pussy Riot Марию Алехину. Причиной стало то, что она 7 апреля вела видеосъемку на заседании по «санитарному делу».
Как пишет «Новая газета», процесс, на котором шла съемка, отложили на сегодняшний день. Он касается избрания меры пресечения для Алехиной, которая сейчас находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарных требований и призывах к участию в митингах. Сегодня утром Марию Алехину задержали на входе в суд, оттолкнув от нее адвоката. Ей вменяется неисполнение распоряжений судебного пристава, который требовал, чтобы она выключила камеру.
Накануне Мосгорсуд смягчил меру пресечения другим фигурантам «санитарного дела»: Любови Соболь, Олегу Навальному, Люсе Штейн и Константину Янкаускасу. Им назначили запрет определенных действий. Всего по делу проходят девять человек, помимо уже перечисленных, это глава московского штаба Навального Олег Степанов, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, глава «Альянса врачей»* Анастасия Васильева и мундеп Дмитрий Барановский. По версии следствия, они нарушили санитарные правила тем, что публиковали в соцсетях призывы выходить на зимние акции в поддержку Алексея Навального.
*«Альянс врачей» — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.