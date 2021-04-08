Трутнев сообщил о дефиците вакцины на Дальнем Востоке

О недостаточной обеспеченности регионов Дальнего Востока вакциной от коронавируса сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.



«Хуже всего обстоят дела в Еврейской автономной области, Приморском крае, Республике Бурятия, Хабаровском крае и Магаданской области. Прошу на это обратить внимание руководство регионов», — сказал он на заседании совета округа, передает ТАСС.

По словам полпреда, в округе привито более 330 тыс. человек, развернуто 518 пунктов вакцинации. Охват людей, подлежащих вакцинации, в среднем по округу составляет около 10% при целевом значении для формирования коллективного иммунитета 60%.