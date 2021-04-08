Россия стала основной юрисдикцией для теневых площадок обмена и торговли криптовалютами

Доля России на рынке теневых криптоопераций превысила 40%, подсчитали аналитики Clain Tecnologies. Страна стала основной юрисдикцией для теневых площадок обмена и торговли криптовалютами с низким уровнем верификации благодаря простоте теневых криптоопераций, делающих их привлекательными для наркоторговли и мошенничества, пишет Forbes.

Доля России на глобальном рынке теневых криптоопераций составила 41,1%. Доля Украины составляет 6,54%, Великобритании — 2,8%, Германии — 1,87%. Доля «неизвестных стран» составила 24,6%, «других» — 23,1%.

По данным Clain, к концу 2020 года число пользователей криптовалютных бирж в мире насчитывало до 350 млн человек. В целом поток операций между сервисами теневого сегмента интернета и высокорисковыми биржами в 2020 году составил почти $798,5 млн.