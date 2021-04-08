Николай Травкин: Старые песни о главном

21 апреля в прямом эфире россияне услышат старые песни о главном. В исполнении Главного.

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Человеческая память устроена так, что с годами плохое забывается, а хорошее вспоминается все чаще и становится все привлекательнее. Именно этим качеством памяти с успехом пользуется власть.

Революция 17-го перечеркнула прошлое. Царизм - это эксплуатация, угнетение и мракобесие. Царская элита - кровососы. А вот новая власть - она за народ и ни к чему плохому в прошлом отношения не имеет и иметь не желает. Только к хорошему. Власть сразу же объявляет себя законной наследницей всех славных побед. Мало того, гордится, будто сама их и одерживала.

А чтобы не уличили в жульничестве, либо хуже, в мародерстве, стали исполнять мантру о крепкости духа и великой любви народа к Отечеству, которое твердо и последовательно отождествлялось с Властью...

Прошло более 100 лет. СССР исчез. В свою очередь новая власть России открестилась от мрачных деяний прошлого и заявила, что никакого преемничества в этих деяниях быть не может.

Другое дело, победа над фашизмом, первый полет в космос. Здесь Власть - прямая наследница. Разумеется, и духовный народ с постоянной любовью и преданностью к Отечеству.

Ну, то есть к Власти.

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