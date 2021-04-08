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США одобрили еще два пакета санкций за строительство «Северного потока — 2»

08.04.2021

Минюст США еще в марте одобрил два пакета санкций за строительство «Северного потока — 2», но они пока не получили хода. Как пишет Politico, меры касаются самого проекта и управляющего директора его компании-оператора Маттиаса Варнига. 

Источники издания утверждают, что пока ограничения не вступили в силу и неизвестно, когда это произойдет. Администрация Белого дома в мае представит Конгрессу санкционный список, и все зависит от того, появятся ли в нем эти фигуранты. 

Politico также отмечает, что сейчас Белый дом ведет поиск нового спецпредставителя по вопросам противодействия строительству российского газопровода. В частности, должность предложили Амосу Хохштейну, который был представителем и координатором международных энергетических отношений и советником Джо Байдена при президенте Обаме. Главной задачей Хохштейна, если он заступит на пост, станут переговоры с Германией, которая поддерживает российский проект. Издание отмечает, что раньше вопросами «Северного потока — 2» занимались Госдеп и Совбез США, а теперь Вашингтон явно считает, что проекту нужно больше внимания. 

Газопровод «Северный поток — 2» проходит по территории нескольких стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Первые санкции против его строительства ввели в 2019 году, тогда Вашингтон заявлял, что проект угрожает энергетической независимости ЕС. После очередного пакета ограничений от работ отказалась шведская компания, а Дания долго не давала разрешения на работы в своих водах, из-за этого проект приостановили. Строительство возобновилось в феврале 2021 года, сейчас газопровод готов на 95%.

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