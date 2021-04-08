Алексей Захаров: Влияние режима на умы

Вот график, показывающий отношение россиян к США на протяжении последних 30 лет. Девяностые годы - любовь, отголосок позднесоветской фрустрации. Америка - страна надежд. Первая красная полоса - бомбардировки Югославии в марте-июне 1999 года. Помню это время - волна искреннего возмущения в тогда еще свободных СМИ, но она быстро сошла на нет, как только событие ушло из новостной повестки. Потом нисходящий тренд на протяжении следующих 15 лет с двумя резкими и быстро отыгранными падениями - нападение США на Ирак (март 2003) и война в Грузии (август 2008). Отношения между странам становятся хуже, риторика - жестче. Последняя красная полоса на графике - апрель 2014 года, Крым. Потом Донбасс, российско-украинская война, сбитый Боинг. Градус истерики выходит на качественно иной уровень, и фиксируется на нем на следующие несколько лет: Америка - враг, с которым мы воюем. Отношения к Америке постепенно становятся лучше в последующие годы - отчасти благодаря Чемпионату Мира 2018 года, но во многом и за счет того, что влияние режима на умы ослабевает и молодежь постепенно вырывается из телевизионной реальности; согласно последнему опросу, в группе от 18 до 24 лет к Америке положительно относятся 65%, среди тех, кому 55 и больше - только 29%.

ПРОСТО КАРТИНКА Вот график, показывающий отношение россиян к США на протяжении последних 30 лет. Девяностые годы -... Опубликовано Алексеи Захаровым Среда, 7 апреля 2021 г.

* «Левада-центр» — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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