Журналист Виктория Ивлева: Славят войну стервятники

Пугают войной на всех телеканалах,
гордятся войной на всех каналах,
обожествляют войну, подлые мерзавцы!
Не видели ее вблизи, не нюхали кровь и блевотину, не валялись в окопной грязи, не плелись с беженцами по бесконечным дорогам, не видели как страшно выглядят танки в полях подсолнухов, не чувствовали мгновенность смерти.
Вот и славят ее, губительницу, жизни мучительницу.
А коли и впрямь начнется — то ведь побольше и посильнее чем в 2014 грянет, коронавирус дитем неразумным покажется.
Какая сила может это остановить?
Одной такой силы я не вижу.
Что ж до нас — мы и раньше-то были слабы, если уж чеченскую не остановили, так что сейчас говорить...
Достанет ли сил объединиться у тех, кто не так слаб?
Это и есть главный вопрос.
Славят, славят войну слетевшиеся стервятники.
Ждут.