Журналист Виктория Ивлева: Славят войну стервятники

Пугают войной на всех телеканалах,

гордятся войной на всех каналах,

обожествляют войну, подлые мерзавцы!

Не видели ее вблизи, не нюхали кровь и блевотину, не валялись в окопной грязи, не плелись с беженцами по бесконечным дорогам, не видели как страшно выглядят танки в полях подсолнухов, не чувствовали мгновенность смерти.

Вот и славят ее, губительницу, жизни мучительницу.

А коли и впрямь начнется — то ведь побольше и посильнее чем в 2014 грянет, коронавирус дитем неразумным покажется.

Какая сила может это остановить?

Одной такой силы я не вижу.

Что ж до нас — мы и раньше-то были слабы, если уж чеченскую не остановили, так что сейчас говорить...

Достанет ли сил объединиться у тех, кто не так слаб?

Это и есть главный вопрос.

Славят, славят войну слетевшиеся стервятники.

Ждут.

Источник